WhatsApp constitue une équipe pour lutter contre les fake news

Les problèmes de WhatsApp concernant les fausses informations en Inde se poursuivent et la société a annoncé la dernière mesure prise pour lutter contre la diffusion de fake news dans le pays.

Après les changements dans les annonces dans les journaux et les fonctionnalités, WhatsApp a désormais crée une équipe dédiée à la lutte contre les fausses informations en Inde.

Vous vous demandez peut-être pourquoi la société fait un effort supplémentaire pour lutter contre ce problème ? C’est principalement parce que le ministère de l’électronique et de l’informatique de l’Inde a averti le développeur que, à moins que des mesures suffisantes soient prises, WhatsApp sera tenu responsable de toute problème résultant de fausses informations diffusées via l’application. Au cours de la dernière année seulement, plus de 30 personnes ont été tuées à la suite de fausses informations partagées via WhatsApp.

Le gouvernement indien souhaite que WhatsApp fournisse des informations sur les utilisateurs suspects à la demande des autorités. Ne voulant pas compromettre la confidentialité des utilisateurs, les dirigeants de l’entreprise tentent de trouver d’autres moyens de lutter contre cette pénible activité.

Dans un communiqué, la société a déclaré qu’elle recherchait « un dirigeant local » pour choisir les membres de la nouvelle équipe qui travaillerait sur le terrain. Il est difficile d’imaginer à quel point une équipe « sur le terrain » fera la différence dans un pays de la taille de l’Inde.

Reste à savoir si cette nouvelle équipe réussira sa mission, seul le temps le dira.