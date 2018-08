Le système TrueDepth sera présent dans les trois nouveaux iPhone 2018

Lors de l’annonce de ses résultats financiers, le fabricant Lumentum a affirmé avoir reçu une importante commande de modules VCSEL et de lasers, utiles à Face ID.

Cette annonce ne laisse donc plus de place au doute, selon l’analyse Gene Munster lequel pense qu’il s’agit d’un indice clair concernant les futurs iPhone. Les iPhone XS, iPhone XS Plus et iPhone 9 devraient probablement tous embarquer ce système TrueDepth nécessaire à la reconnaissance Face ID. Il n’est pas exclu que cette importante commande de composants soit également liée à l’arrivée de Face ID sur le nouvel iPad Pro.

Cette nouvelle information permet de confirmer quelque peu les récentes rumeurs. On peut ainsi s’attendre à ce qu’Apple dévoile trois nouveaux iPhone lors de sa prochaine Keynote, prévue autour du 12 septembre, tous pourvus de Face ID. En revanche, il est encore trop tôt pour confirmer l’arrivée du nouvel iPad Pro 2018 aux côtés des iPhone 2018. Apple pourrait tout à fait organiser un autre évènement dans le courant du mois d’octobre dédié à sa gamme iPad.

Notez que Lumentum prévoit également une hausse des commandes de modules VCSEL et de lasers au cours du second semestre 2018. Apple pourrait alors avoir fait le choix de supprimer le bouton Home et Touch ID de tous ses appareils dès cette année.