🎮Nouveaux jeux iOS : Escape from Chernobyl, Radiant One, Anamorph et plus

En ce jeudi 9 août, les développeurs et les studios proposent une nouvelle flopée de jeux pour iPhone et iPad. Parmi ces titres, on retrouve Escape from Chernobyl, Radiant One, Anamorph et plus.

Escape from Chernobyl

Escape from Chernobyl : 5,49 €

L’horreur a de nouveau frappé la centrale nucléaire de Tchernobyl. Pourrez-vous y survivre ? Escape from Chernobyl n’est pas aussi simple que les jeux mobiles classiques. C’est un jeu complexe, et il vous faudra du temps pour le maîtriser et relever ses défis. Notez que vous en profiterez d’autant mieux en y jouant avec des écouteurs. Plongez dans les ténèbres et les dangers de la centrale de Tchernobyl dans cette suite de l’aventure de Radiation City. Dévoilez de sombres mystères : découvrez ce qui est arrivé à Lauren et apprenez d’où a surgi ce cauchemar.

Juanito Arcade Mayhem

Juanito Arcade Mayhem : Gratuit

Juanito Arcade Mayhem est une nouvelle aventure d’arcade pleine de défis amusants et fous, d’action frénétique et d’amour rétro. Profitez de l’histoire de Juanito et de son ami inattendu Gluk, qui tente de protéger les vieux jeux vidéo rétro de ces Clonocell. Débloquez de nouvelles armes pour faire éclater vos ennemis, évitez de vous faire toucher et ramassez des étoiles.

King and Assassins

King and Assassins : 4,49 €

La colère gronde parmi le peuple… Le danger rôde. Trois assassins préparent le meurtre du Monarque ! Préparez-vous au combat, la chasse est lancée ! King & Assassins est un jeu simple qui fait la part belle au bluff et à la tension. L’un des joueurs va incarner le Roi tyran et ses soldats. Son objectif est de traverser la place envahie par les citoyens en colère, pour rejoindre la sécurité de son château. L’autre joueur, incarnant les assassins, va secrètement choisir trois personnages parmi les douze citoyens qui occupent la place. C’est d’eux que viendra la menace !

Castle Burn

Castle Burn : Gratuit

Bienvenue à Castle Burn, le jeu de STR fantaisiste avec des batailles PvP compétitives ! Tourbillons de Feu, Tours Canon, Vikings, Dragons… Choississez les types d’unités qui combattront aux cotés de grands Héros, dans l’anéatissement du château ennemi !

Radiant One

Radiant One : 3,49 €

Radiant One est une aventure illusoire axée sur des histoires avec des éléments mystiques. Tentant d’échapper à la vie ennuyeuse et aux médias sociaux, Daniel trouva un jour un livre mystérieux sur les rêves lucides. Très vite, il a été capable de faire des choses incroyables, de créer des mondes incroyables et de voler pendant son sommeil jusqu’à ce que ses rêves tombent sous le coup de quelque chose d’inexplicable, quelque chose de terrible conçu par l’Univers lui-même.

Drifty

Drifty : Gratuit

Brûlez du caoutchouc dans les rues de la ville, bousculez la poussière dans le désert et glissez le long des paysages asiatiques. Frayez-vous un chemin à travers la carrière ou glissez au sommet des classements tout en gagnant de nombreuses nouvelles voitures, roues et attributs.

Shaq Fu: A Legend Reborn

Shaq Fu: A Legend Reborn : Gratuit

Le monde est au bord du désastre. Des stars de la culture moderne se montrent sous leur vrai jour : des démons envoyés pour détruire notre monde. Seul un homme peut libérer l’humanité de cet asservissement : c’est Shaq Fei Hung, un pauvre orphelin chinois, formé par un maître des arts martiaux. Il devra faire face à son destin en utilisant le pouvoir du Gold Bond sacré. Notre héros devra quitter son village de la Chine rurale pour se rendre dans les recoins les plus sordides et les plus dangereux de l’Ouest et affronter le mal sur son propre territoire.

Anamorph

Anamorph : 2,29 €

Un jeu d’art 3D et de perspective. Le plaisir de l’art anamorphique est de regarder plutôt que d’attendre. Il vous suffit de faire glisser l’écran pour faire pivoter l’œuvre d’art et de découvrir l’image qui se dégage sous vos yeux.

Guerriers BoumBoum

Guerriers BoumBoum : Gratuit

Rassemble tes guerriers et pars à la conquête des donjons ! Le jeu de puzzle et de rôle où chaque mouvement doit être mûrement réfléchi. Remporte la victoire avec de puissants guerriers et une stratégie infaillible. Creuse-toi les méninges pour résoudre les puzzles du donjon !

Treasure Hunter: Dungeon Fight

Treasure Hunter: Dungeon Fight : Gratuit

Treasure Hunter: Dungeon Fight est un slasher top down avec des tonnes de niveaux. Vous devez explorer des donjons dangereux, trouver des trésors de pirates et combattre avec des monstres sur votre chemin.

the Sequence [2]

the Sequence [2] : 2,29 €

Ceci est le prochain chapitre du célèbre jeu de puzzle [the Sequence]. Il comporte de nouveaux modules et introduit de nouveaux mécanismes de jeu. Créez des séquences en mouvement pour amener l'”Unité binaire” au point de destination. De nombreux niveaux peuvent être résolus de différentes manières, ce qui permet d’améliorer les résultats et de se positionner plus haut dans le classement. Sortez des sentiers battus pour passer au niveau supérieur !

Meow Wars

Meow Wars : Gratuit

Meow Wars est un jeu de bataille de cartes à la thématique de chats avec une mécanique facile à apprendre et de charmants personnages dessinés à la main. Frayez-vous un chemin à travers chaque défi pour atteindre Commandant Chatrat et libérer L’Île aux Chats de sa poigne de fer. Chaque étape présente un nouveau chat et une capacité de carte dans une irrésistible histoire remplie de félins. Défiez vos amis à un duel de JcJ ou testez votre force contre un public mondial.

One More Button

One More Button : 3,49 €

Un jeu de puzzle dessiné à la main où les boutons font partie du monde lui-même. Résolvez des énigmes époustouflantes dans une vue de haut en bas.

Task Attack

Task Attack : 1,09 €

Task Attack est un jeu d’arcade humoristique avec une touche s’inspirant des classiques des années 80, les joueurs rencontrent d’abord des envahisseurs extraterrestres attaquants, mais doivent repousser les interruptions « réelles » qui se glissent dans le jeu et se joindre à l’assaut.

Duck Life: Battle

Duck Life: Battle : 2,29 €

Les canards sont de retour, mais cette fois, ils sont plus en colère. Oubliez les courses, maintenant il est temps de se battre !