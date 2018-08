iPhone 2018 : iOS 12 bêta suggère à nouveau le support de la double SIM

Au fil des bêtas, iOS 12 révèle différents détails sur les futurs iPhone dont l’un concerne directement le support de la double SIM.

Le développeur Guilherme Rambo a en effet trouvé un moyen d’afficher une fenêtre pop-up qui ne laisse quasiment plus de place au doute. L’un des iPhone attendus cet automne pourrait bien avoir droit au support de la double SIM. Le message est clair : « La dernière ligne n’est plus disponible. Voulez-vous appeler avec une de vos lignes restantes ? ». En d’autres termes, iOS 12 propose à l’utilisateur s’il souhaite utiliser son autre ligne dans la mesure où la première n’est pas accessible.

Si la découverte se veut plus qu’intéressante, cela ne signifie pas que les trois iPhone de 2018 disposeront de la double SIM. D’après les dernières rumeurs, seul l’iPhone 9 LCD de 6.1 pouces sera équipé de cette fonction, et il est possible qu’il ne soit commercialisé qu’en Chine ou dans d’autres marchés asiatiques où cette option est très populaire.

La question du jour est : les iPhone XS et iPhone XS Plus auront-ils aussi droit à la double SIM ? À l’heure actuelle, il est impossible de savoir si Apple a prévu cela dans ses plans de 2018. Le mieux reste de patienter jusqu’à la prochaine keynote qui se tiendra autour du 12 septembre.