Apple répète que « le client n’est pas notre produit »

Au début du scandale Facebook-Cambridge Analytica, de nombreux yeux se sont tournés vers Apple. On a demandé au PDG Tim Cook ce qu’il ferait s’il était le PDG de Facebook, Mark Zuckerburg, et la réponse du dirigeant d’Apple est devenue une sorte de mantra pour Apple.

« Je ne serais pas dans cette situation », a déclaré Cook. « Nous pourrions gagner beaucoup d’argent si notre client était notre produit. Nous avons choisi de ne pas le faire. »

Aujourd’hui, le directeur des affaires gouvernementales d’Apple, Timothy Powderly, a essentiellement répété les commentaires de Cook dans une lettre adressée à Oregon Rep. Greg Walden (R), président de la Commission de l’énergie et de la Chambre du commerce. La lettre a été écrite en réponse à une missive que le membre du Congrès avait envoyée à Tim Cook le mois dernier. En plus de poser des questions sur la position d’Apple en matière de confidentialité, Walden voulait savoir si le microphone utilisé pour Siri pouvait être utilisé pour écouter des conversations et comment Apple collectait des informations, y compris des données de localisation.

« Nous croyons que la vie privée est un droit humain fondamental et que nous concevons délibérément nos produits et services afin de minimiser la collecte de nos données clients. Lorsque nous collectons des données, nous les transparons et nous travaillons à les dissocier de l’utilisateur. le traitement minimise la collecte de données par Apple. Le client n’est pas notre produit et notre modèle commercial ne dépend pas de la collecte de grandes quantités d’informations personnelles pour enrichir les profils ciblés commercialisés. » – Lettre de Timothy Powderly, directeur des affaires fédérales d’Apple.

Une lettre similaire à celle envoyée à Cook par le représentant Walden a également été envoyée par courrier au PDG d’Alphabet, Larry Page. Cependant, les questions envoyées à Page incluaient une question demandant si Google recevait des données de localisation des utilisateurs de smartphones Android, même si les services de localisation du combiné étaient désactivés.

Vous pouvez consulter la lettre originale de Walden en cliquant sur ce lien.