Apple acquiert les droits du livre « Pachinko » pour une future série

Apple continue dans sa lancée avec l’acquisition des droits du roman « Pachinko » écrit par Min Jin Lee. Ce livre fait d’ailleurs partie des « 10 meilleurs livres de 2017 » selon New York Times.

Pachinko raconte les espoirs et les rêves de quatre générations d’une famille d’immigrés coréens. L’histoire commence avec une romance interdite et des crescendos dans une grande saga qui voyage entre la Corée, le Japon et l’Amérique.

Soo Hugh (qui a supervisé la première saison de The Terror d’AMC) sera en charge du script pour Apple, en plus d’être productrice déléguée et showrunner de la série. L’auteur Lee sera également créditée en tant que productrice exécutive.

Pou l’heure, les détails sont encore assez minces sur la sortie de cette future série, ainsi qu’au niveau du casting. Néanmoins, une chose est sûre, Apple prépare plusieurs séries, et celle basée sur le roman « Pachinko » vient s’ajouter à la longue liste d’Apple.