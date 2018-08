L’iPhone X Plus se dévoile dans iOS 12 bêta 5

Le doute n’est désormais plus permis, Apple semble bel et bien avoir un iPhone X Plus de 6.5 pouces dans ses cartons.

Le développeur Guilherme Rambo a en effet découvert dans la cinquième bêta d’iOS 12 une nouvelle icône faisant référence à ce nouvel iPhone de grande taille. Comme sur l’actuel iPhone X, on y voit toujours l’encoche, à la différence que l’appareil est bien plus grand du haut de ses 6.5″.

Découverte dans le framework « PassKitUIFoundation », cette icône d’iPhone X Plus donne raison aux dernières rumeurs sur le fait qu’il devrait être présenté en septembre, avant un lancement commercial quelques jours plus tard. D’ailleurs, la keynote Apple pourrait se tenir autour du 12 septembre si l’on tient compte du calendrier d’Apple.

Rappelons que deux autres iPhone seront probablement de la partie, à savoir la seconde génération de l’iPhone X de 5.8″ et un iPhone LCD doté d’un écran de 6.1″.

Si les deux modèles OLED seront lancés peu de temps après leur présentation, un problème de production retarderait la commercialisation du modèle LCD à novembre. Il nous faut encore attendre quelques semaines avant de découvrir ces trois nouveaux iPhone. Il n’est pas exclu qu’Apple profite également de cette keynote pour présenter son nouvel iPad doté de Face ID, et donc dépourvu de bouton Home et de Touch ID.