Les futurs MacBook pourraient comporter des claviers alternatifs avec des interfaces tactiles

Trois nouvelles demandes de brevet publiées jeudi par le US Patent and Trademark Office suggèrent qu’Apple pourrait repenser les claviers MacBook pour les futurs appareils. Les brevets, qui portent le même intitulé « Périphérique doté d’un système d’interface intégré », expliquent comment améliorer l’expérience de saisie sur MacBook de manière connectée.

Les brevets offrent diverses solutions, certaines incluant toujours un clavier physique, tandis que d’autres pointent vers un périphérique d’entrée virtuel. Indépendamment, chaque dispositif aborde un boîtier principal pour un MacBook qui contient un dessus transparent fait à partir d’un matériau tel que du plastique ou du verre. Les capteurs intégrés sont utilisés pour détecter quand les doigts d’un utilisateur touchent la surface.

Par exemple, un ordinateur portable comprend :

« Une partie d’affichage comprenant un affichage ; une partie de base couplée de manière pivotante à la partie d’affichage et comprenant un boîtier supérieur en verre définissant : une surface extérieure ; et un clavier s’ouvrant à travers le boîtier en verre de la surface extérieure à une surface intérieure ; et un clavier positionné au moins partiellement dans l’ouverture du clavier et comprenant: un substrat ; une clé configurée pour se déplacer par rapport au substrat; et une housse en tissu disposée sur la clé et définissant une surface d’interface utilisateur de la clé. »

Un autre, quant à lui, propose :

« Une partie de base couplée de manière flexible à la partie d’affichage et comprenant : un clavier comprenant des touches et une feuille flexible couvrant un espace entre des touches adjacentes; et un cadre de verre continu s’étendant autour d’une périphérie du clavier et définissant : une première région d’entrée tactile adjacente à un premier côté du clavier ; et une seconde région d’entrée tactile adjacente à un second côté du clavier ; et un système de détection tactile configuré pour déterminer un emplacement des entrées tactiles appliquées aux première et seconde régions de saisie tactiles. »

Des solutions pour l’élimination de la poussière, des liquides et autres débris ou contaminants sont souvent mentionnées dans les brevets.

Par exemple, le texte comprend un langage tel que « la membrane 1338 peut également aider à empêcher la pénétration de contaminants (par exemple de la poussière, du liquide, etc.) dans la zone située sous les capuchons. »

Apple est connu pour soumettre des brevets pour des produits qui ne dépassent jamais la phase de planification. Et si l’une de ces inventions devient une réalité, il faudra peut-être des années avant qu’elle ne devienne un produit final.

Malgré tout, Apple reste engagé à faire de meilleurs claviers pour ses appareils. Encore récemment, il y a eu énormément de problème avec le clavier papillon des MacBook Pro, à tel point qu’Apple a lancé un programme de réparation gratuit mondial.