L’iPhone X Plus disposera normalement du mode paysage

Alors que le mode paysage est présent depuis l’arrivée des grands modèles d’iPhone, Apple ne l’a pas proposé sur son iPhone X, mais cela pourrait bien changer dès cet automne avec l’iPhone X Plus.

Pour arriver à cette conclusion, le site brésilien iHelp BR s’est appuyé sur ses découvertes dans le code d’iOS 12 et la cinquième bêta. Plus précisément, le site a forcé Xcode à utiliser la définition de 2 688 x 1 242 pixels découverte au mois de février dernier (lire : iPhone OLED 2018 : double SIM, coloris or, et une définition de 2 688 x 1 242 pixels ?). Le résultat est qu’elle permet d’avoir accès au mode paysage comme sur les iPhone « Plus ».

Que ce soit dans l’app Messages, Contacts ou autres, le mode paysage permet à l’utilisateur une liste sur la gauche et d’autres détails sur la droite, à la manière d’une double fenêtre.

L’iPhone X Plus devrait donc avoir droit à cette définition de 2 688 x 1 242 pixels, ainsi qu’au mode paysage puisque l’écran passera d’une taille de 5.8″ à 6.5″ si l’on en croit les rumeurs. Quant à l’iPhone X de seconde génération, la définition devrait rester identique au modèle actuel, à savoir 2 436 x 1 125 pixels.