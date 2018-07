Apple Pay représentera la moitié des paiements mobiles d’ici 2020

Juniper Research a publié les prévisions sur la propagation des paiements mobiles dans les années à venir. Apple Pay dominera, ce qui pourrait représenter plus de la moitié de ce type de paiements d’ici 2020.

L’étude a examiné les systèmes mobiles les plus populaires : Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay et autres. Au total, les utilisateurs qui paient via des appareils mobiles (OEM Pay) atteindront 450 millions dans le monde d’ici 2020 et les chercheurs prédisent qu’Apple Pay représentera au moins la moitié de ces paiements. Cette croissance fera en sorte que les paiements des OEM atteindront 300 milliards de dollars de transactions d’ici 2020, soit 15% du total des transactions en magasin sans contact.

Selon Juppiter Research, il n’y aura pas beaucoup d’espace pour les autres joueurs en dehors d’Apple, Samsung et Google, avec ces deux derniers qui vont croître moins qu’Apple Pay.