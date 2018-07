Apple va faire une série télévisée basée sur le film Time Bandits

Apple est sur le point de conclure un accord pour réaliser une série télévisée basée sur le film Time Bandits. Tel que rapporté par Deadline, la série sera coproduite par Anonyme Content, Paramount Television et Media Rights Capital.

Time Bandits est un film de Terry Gilliam sorti en 1981, qui a collaboré au scénario avec Michael Palin, l’autre membre du groupe Monty Python. C’est le film le plus réussi produit par HandMade Films, fondé par l’ancien Beatles George Harrison, qui a composé de la musique.

Dans le film, Kevin est un garçon de onze ans qui apprécie les lectures fantastiques pour surmonter l’ennui des nuits interminables passées avec ses parents, les fans de télévision et d’appareils ménagers. Une nuit, il voit six nains sortir du placard qui possèdent le plan météorologique avec quelques trous, à travers lesquels il est possible d’aller d’une époque à l’autre dans l’histoire. Au cours de son aventure, le protagoniste rencontre différents personnages historiques et imaginaires, dont Napoléon Bonaparte et Robin Hood, tandis que l’Être Suprême tente de les atteindre simultanément et de récupérer une carte importante.

Apple va transformer ce film en une série télévisée, qui accompagnera tous les autres déjà en cours.