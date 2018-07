Apple répare gratuitement les appareils endommagés par les fortes pluies au Japon

Apple a activé un service gratuit pour tous les clients japonais touchés par les fortes pluies de ces derniers jours. Cela concerne les iPhone, iPad, Mac et autres appareils endommagés par les inondations.

Des pluies diluviennes ont provoqué des inondations et des glissements de terrain dans le sud-ouest du Japon, ce qui a été déclaré comme l’une des plus grandes catastrophes naturelles du pays depuis le séisme de 2011. On estime qu’au moins 200 personnes sont mortes à cause de cette catastrophe naturelle.

Les clients japonais qui se retrouvent avec des produits endommagés peuvent contacter Apple au 0120-27753-5 (uniquement actif au Japon) d’ici la fin du mois de septembre. En appelant ce numéro, vous pouvez prendre rendez-vous avec des techniciens Apple ou vous pouvez organiser une prise en charge à domicile.

La réparation gratuite est valable pour les écrans de Mac, iPhone, iPad, iPod et Apple Watch endommagés à cause des inondations. Il n’y a aucune réparation pour les accessoires ou autres appareils tels que les écouteurs AirPods ou les écouteurs Beats.

Les clients peuvent également demander un certificat de propriété au moment de la réparation.