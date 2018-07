Apple traîne derrière ses plus grands rivaux en termes de vitesse de téléchargement mobile

De nouveaux tests de vitesse sur le réseau mobile aux États-Unis montrent que l’iPhone X est derrière la concurrence Samsung et Google.

Le test, réalisé par Bloomberg via l’application Speedtest, nous indique que le Samsung Galaxy S9 a une vitesse moyenne de téléchargement de 38,9 mégabits par seconde aux États-Unis. La moyenne a été calculée sur tous les transporteurs et est basée sur environ 100 000 tests. Le Galaxy S9 Plus a quant à lui obtenu 38,4 Mbps.

L’iPhone X a une moyenne de 29,7 Mbps, légèrement mieux que l’iPhone 8 Plus (29,4 Mbps) et l’iPhone 8 (28,6 Mbps). Le Pixel 2 XL de Google a une vitesse de 33,9 Mbps, tandis que le Pixel 2 atteint les 34,4 Mbps.

Le rapport Bloomberg suggère que, parmi l’iPhone lui-même, il existe des divergences basées sur ceux qui produisent des composants individuels (Qualcomm et Intel en premier lieu). Les nouveaux modems de Qualcomm sont plus rapides que ceux produits par Intel, bien qu’Apple utilise des solutions logicielles pour s’assurer qu’ils fonctionnent à des vitesses comparables.