Fuite des vidéos Apple décrivant le processus de réparation pour iPhone X, MacBook Pro, iMac Pro et plus

MotherBoard a rapporté lundi que l’utilisateur de Reddit « turnby » a récemment téléchargé jusqu’à 11 vidéos internes sur YouTube, mis en privé pour éviter d’irriter Apple mais qui désormais sont disponibles publiquement.

Arman Haji, qui a téléchargé les vidéos sur sa chaîne YouTube, a déclaré à Motherboard qu’il les avait initialement vues sur Twitter. « Quand j’ai vu ces vidéos, je les ai téléchargées par curiosité, et quand son compte a été suspendu, je voulais que les gens les voient encore, alors je les ai téléchargées sur YouTube », a-t-il déclaré à la presse.

Les vidéos mettent en vedette un instructeur qui accompagne les techniciens de réparation dans le processus d’ouverture d’appareils comme un iPhone X et un iMac Pro. Ils détaillent le remplacement de composants tels que l’écran ou la batterie, la sauvegarde des données, le réglage des paramètres du système suite à une défaillance de la carte mère, et plus encore.

« Ce qui est incroyable ici, ce n’est pas que les vidéos internes d’Apple ont été divulguées, mais que les équipes de réparation tierces ont fait un travail incroyable en reproduisant leurs procédures sans avoir vu ces vidéos ou avoir accès aux outils d’Apple ».

Au total, il semble y avoir jusqu’à onze vidéos Apple publiées sur YouTube, décrivant les procédures de réparation, montrant des outils spéciaux et référençant du matériel spécifique. Tout cela est protégé par des droits d’auteur et nous nous attendons à ce qu’Apple publie rapidement un avis de retrait, alors regardez les vidéos ci-dessous pendant que vous le pouvez encore.

iPhone X : ouverture de l’appareil

iPhone X : batterie

iPhone X : Taptic Engine

iPhone X : camera

iPhone X : haut-parleur

iPhone : écran & calibration 3D Touch

iMac Pro 2017 : configuration system

iMac Pro 2017 : écran

MacBook Pro 2016 & 2017 : sauvegarde des données

MacBook Pro : calibration Force Touch

MacBook Pro 2016 & 2017: Touch ID