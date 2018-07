HomePod, bientôt le support des appels et minuteries

La bêta privée OS 12.0 du HomePod disponible pour certains partenaires sélectionnés par Apple apporte plusieurs nouveautés importantes dédiées à l’enceinte intelligente.

Cette version bêta comprend une fonction dédiée aux appels téléphoniques, qui permet à l’utilisateur d’initier et de répondre aux appels directement depuis le HomePod. Il y a également une commande Siri permettant d’invoquer la fonction Find My iPhone, en plus de la prise en charge de plusieurs minuteries.

Pour le moment, le HomePod peut fonctionner de manière transparente grâce à ses haut-parleurs et six microphones qui permettent d’entendre notre voix même si nous sommes loin, mais ne pouvons pas encore interagir avec le carnet d’adresses. En pratique, nous ne pouvons pas demander au HomePod d’appeler une personne en particulier : les utilisateurs doivent démarrer l’appel sur iPhone, puis le transférer vers la sortie audio du HomePod. De la même manière, lorsque le téléphone sonne, le HomePod n’émet aucun son et l’utilisateur devra répondre à partir de l’iPhone et, si nécessaire, transférer l’audio vers l’enceinte.

La bonne nouvelle est que cette bêta privée OS 12 ajoute le support du répertoire téléphonique et les appels téléphoniques. En utilisant Siri, vous pouvez demander au HomePod d’appeler un contact ou un numéro spécifique, et vous pouvez également répondre aux appels entrants et rechercher dans l’historique des appels.

Elle dispose également de la prise en charge de Find My iPhone afin que l’utilisateur puisse demander à Siri de localiser l’iPhone. Pour ce qui est du bouton « Fix Wi-Fi » (le nom est toujours temporaire) vous permet de connecter le HomePod au même réseau Wi-Fi que l’iPhone associé.

L’une des nouveautés les plus intéressantes est la prise en charge de plusieurs minuteurs. Les utilisateurs peuvent alors démarrer plusieurs minuteurs simultanément. C’est une fonction très utile surtout en cuisine, où par exemple nous pouvons demander à Siri de démarrer une minuterie de 60 secondes appelée « gâteau » et une minuterie de 10 minutes appelée « cookies ». Il sera possible de demander à Siri le statut de chaque minuteur et chacun d’entre eux émettra un son particulier une fois qu’il aura expiré.

Toutes ces nouvelles devraient être disponibles pour tout le monde dès cet automne.