Spotify : les artistes peuvent envoyer des pistes à inclure dans les playlists

Quand une chanson se retrouve dans la liste playlist éditée par Spotify, sa popularité et son flux augmentent considérablement. En tenant compte de ce paramètre, pour aider les artistes moins bien connus, Spotify leurs permet désormais d’envoyer la musique à son équipe éditoriale inédite de la plate-forme afin d’évaluer leur inclusion dans des listes de lecture.

Tous les membres de Spotify for Artists peuvent maintenant envoyer leurs chansons à l’équipe éditoriale Spotify pour une évaluation. Si la chanson est acceptée, elle sera insérée dans une ou plusieurs playlists éditées directement par Spotify.

Grâce à cette nouveauté, Spotify espère donner une plus grande visibilité aux artistes moins connus et, en même temps, créer plus et de meilleures playlists. La compagnie précise qu’il n’y a aucun type de paiement qui permet aux artistes d’ajouter des chansons aux playlists.

Cette caractéristique encore en version bêta pourrait donner un avantage à Spotify face à Apple Music, au moins en ce qui concerne la liste de lecture traitée manuellement par les membres des différentes équipes éditoriales. Plus précisément, Spotify se sert habituellement des algorithmes automatisés pour sélectionner certaines chansons, mais maintenant il y a une équipe de 100 personnes situées dans le monde entier qui prendront soin de faire des sélections manuellement.

Avec plus de 75.000 artistes en vedette dans les playlists chaque semaine, Spotify dit que son nouvel outil est toujours en cours de développement et sera optimisé au fil du temps pour en tirer le meilleur.