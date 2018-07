🎮Nouveaux jeux iOS : Apocalypse Hunters, Hags Castle, Motorsport Manager Mobile 3 et plus

En ce jeudi 12 juillet, les développeurs et les studios proposent une nouvelle fois une flopée de jolis jeux pour iPhone et iPad. Parmi ces titres, on retrouve Apocalypse Hunters, Hags Castle, Motorsport Manager Mobile 3 et plus.

Apocalypse Hunters

Apocalypse Hunters : Gratuit

Apocalypse hunters est un jeu de cartes à collectionner (JCC) et d’action en réalité augmentée, qui intègre la météo en temps réel ! Créez votre deck et protégez votre ville des attaques de créatures mutantes ! Débloquez des cartes inédites et créez de nouveaux decks pour parfaire votre stratégie.

Motorsport Manager Mobile 3

Motorsport Manager Mobile 3 : 4,49 €

Motorsport Manager Mobile 3 est le jeu d’écurie de course et de stratégie ultime. Développez votre propre écurie automobile à partir de rien et en prenant toutes les décisions cruciales. Engagez les pilotes, assemblez l’équipe, développez votre voiture et préparez stratégiquement la victoire.

GALAK-Z: Variant Mobile

GALAK-Z: Variant Mobile : Gratuit

GALAK-Z: Variant Mobile est un savant mélange d’éléments d’action-RPG et de space shooter nouveau et unique conçu exclusivement pour les appareils mobiles.

Absolute Drift

Absolute Drift : 3,49 €

Dans Absolute Drift, vous allez devenir maître dans l’art du drift. Entraînez-vous en Parcours libre et participez à des événements de drift dans Driftkhana et Drift de montagne.

ICP: The Gathering

ICP: The Gathering : 5,49 €

Le jeu officiel de posse de clown fou est ici ! Avez-vous ce qu’il faut pour être le #1 Juggalo et augmenter les classements ? Vous êtes en charge du lancement de The Gathering, le plus grand festival de l’année !

BimbleBorn

BimbleBorn : 2,29 €

C’est une matinée ensoleillée sur la côte et la journée est à vous. De petites et grandes aventures vous attendent, aidez à invoquer un dragon ou à ramasser quelques crabes.

Escape Lala

Escape Lala : 2,29 €

Vous vous réveillez dans une grotte magique, pleine de mystères. Vous ne vous souvenez de rien, mais vous savez une chose à coup sûr, vous devez vous échapper ! Échapper à Lala. Escape Lala est un jeu d’aventure point-and-click/Escape avec une sensation nostalgique.

The World Hockey Championships

The World Hockey Championships : Gratuit

Jouez en mode multijoueur ou solo, en compétition avec des joueurs du monde entier qui prennent vos meilleures photos ou réalisent de magnifiques sauvegardes en temps réel pour gagner le Championnat du monde de hockey.

BIOK

BIOK : 2,29 €

BIOK est de la pure stratégie et intuition, un jeu de plateau pour les esprits ingénieux et aigus.

Menez les créatures sur le terrain de jeu pour capturer des monstres et toutes sortes d’objets. Regardez les yeux des monstres et guidez-les vers leurs proies.

Ala Mobile GP

Ala Mobile GP : 1,09 €

Le tour de formation est presque terminé, lorsque vous appuyez doucement sur la manette des gaz et que vous dirigez brutalement une dernière fois de gauche à droite, en essayant de maintenir une température élevée sur vos roues. Vous savez que c’est la clé pour passer le premier virage aussi vite que possible. Cela vous permettra probablement de prendre un bon départ et de doubler les deux voitures devant vous. Ils ont déjà atteint leurs points de départ…

Relic Looter

Relic Looter : Gratuit

De mystérieux donjons souterrains remplis de trésors incroyables vous attendent ! Êtes-vous prêt pour une aventure mémorable ? Évitez des menaces dangereuses et trouvez de magnifiques reliques mythiques en découvrant de nouveaux territoires ! Faites attention ! Il y a des axes, des traquenards, des gouttes d’acide, d’énormes araignées et des chauves-souris stupéfiants hostiles partout. Mais, n’ayez pas peur, car votre détermination vous aidera à traverser les circonstances les plus exténuantes !

Hags Castle

Hags Castle : 3,49 €

Le Château des Hag est un jeu d’aventure en 3D se déroulant à l’âge des mythes et légendes écossaises où cohabitent d’étranges dragons, de vieilles sorcières diaboliques ainsi qu’une myriade d’inquiétantes créatures palustres. Un château à explorer, des monstres à combattre et des pièges à éviter vous attendent !