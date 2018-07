Le chargeur USB-C de 18W livré avec les iPhone 2018 ?

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs évoquent l’arrivée du chargeur USB-C de 18W avec les iPhone 2018. Selon MacOtakara, il faut considérer que ce chargeur sera bien inclus dans le boîte dès cette année.

Ainsi, le chargeur le plus puissant pour l’iPhone/iPad ne sera plus le 12W mais bel et bien le futur 18W qui offrira un temps de charge plus rapide. Et surtout, il viendra remplacer l’actuel chargeur de 5W. Cela signifie que les clients n’auront pas besoin de l’acheter séparément, tout comme le câble Lightning vers USB-C.

Pour information, Apple a confié la production de ce chargeur USB-C à Flextronics, Delta Electronics, Lite-On Technology et Artesyn. Ces derniers ont d’ailleurs commencé la production de masse afin d’avoir suffisamment de stocks pour la rentrée prochaine.

À ce propos, Apple compte proposer cet adaptateur à la vente au détail qu’à compter de l’année prochaine. Quant aux fabricants tiers, ils seront bientôt en mesure de lancer leur câble Lightning vers USB-C certifié MFi (avec la puce « C48B ») en fin d’année, voir début 2019.