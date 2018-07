Apple relooke son organigramme avec des Memojis !

À l’occasion de l’Emoji Day, Apple a décidé de mettre en évidence ses dirigeants et autres cadres d’une toute nouvelle manière. En lieu et place des photos traditionnelles, l’organigramme affiche désormais les Memojis de chacun des dirigeants.

Ainsi, on découvre un Tim Cook rajeuni et tout souriant comme à son habitude, avec ses petites lunettes et sa coupe de premier de la classe. Il en va de même pour Katherine Adams, Angela Ahrendts, Eddy Cue, Craig Federighi, Jony Ive, Phil Schiller et tous les autres à découvrir sur cette page.

Vous aussi vous avez la possibilité de profiter des Memojis grâce à l’iPhone X et à iOS 12. Si iOS 12 n’arrivera en version finale que cet automne, vous pouvez déjà tester le firmware et ses bêtas en vous inscrivant comme bêta-testeur sur beta.apple.com. Ensuite, des outils permettront de créer votre propre Memoji à votre effigie, vous pourrez même en créer plusieurs. Nombreuses sont les possibilités pour changer la couleur de peau, les cheveux, les traits du visage et bien plus encore. Vous n’aurez aucun mal à faire un Emoji qui vous ressemble.