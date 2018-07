SemiRestore11, bientôt un outil de un-jailbreaking pour Electra1131 !

Il y a plusieurs versions d’iOS en arrière, Saurik déployait un outil de jailbreak connu sous le nom de « Cydia Eraser » permettant aux jailbreakers de pouvoir remettre à zéro leur appareil sans passer par la case restauration.

Seulement, cet outil n’a reçu aucune mise à jour depuis bien longtemps, laissant la communauté dans la panade. C’est pourquoi aujourd’hui, l’équipe d’Electra a l’intention de procéder à quelques changements, en plus de vouloir remplacer Cydia par un nouveau gestionnaire de tweaks baptisé « Sileo ». Le membre de l’équipe Pwn20wnd a en effet annoncé l’achèvement d’un outil de jailbreak nommé « SemiRestore11 », lequel aura pour objectif d’aider les jailbreakers à effacer le jailbreak Electra1131 sans avoir la nécessité de restaurer et ce, très simplement.

Après avoir fait référence à l’outil « Rollectra », Pwn20wnd a finalement décidé de renommé plus tard après avoir pris le contrôle du projet SemiRestore de CoolStar. SemiRestore11 profite des avantages APFS et de mobile_obliterator, et surtout Pwn20wnd explique que cet outil sera performant au point de terminer le processus en moins d’une seconde, loin, très loin du temps nécessaire à Cydia Eraser pour faire le même travail.

Vous l’avez compris, SemiRestore11 permettra aux jailbreakers de repartir de zéro sans prendre le risque de perdre leur jailbreak, comme cela peut arriver à certains qui se voient obligés de restaurer et mettre à jour leur appareil, à cause d’un mauvais tweak qui met la pagaille dans l’appareil.

Pwn20wnd précise que l’outil est prêt, et qu’il peut maintenant sortir à tout moment. Ce changement intervient alors qu’un autre est déjà annoncé, on parle bien sûr de l’arrivée très prochaine de Sileo.

Attendons de voir ce que tout cela va apporter au jailbreak et à. son futur…