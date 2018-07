Angela Ahrendts présente le nouveau Apple Liberty Square à Milan

Angela Ahrendts, responsable de la distribution d’Apple, a accordé une interview au Io Donna et a officiellement annoncé l’ouverture du nouveau Apple Piazza Liberty à Milan le 26 juillet.

L’exécutif d’Apple a également expliqué que l’Apple Piazza Liberty sera le premier magasin de nouvelle génération ouvert en Italie. Actuellement, il y a un coffrage blanc qui couvre toute la structure, mais lorsqu’il sera ouvert le carré aura au centre un parallélépipède de huit mètres de haut sur lequel coulera constamment de l’eau.

Ce nouvel Apple Store de Milan se démarquera par une fontaine géante et magnifique qui vous accompagne à l’intérieur de la structure grâce à un long escalier. Ce ne sera pas un simple magasin mais un « lieu de rencontre » toujours ouvert, également pour accueillir des événements culturels qui se dérouleront sur la place extérieure. Dans la structure sera organisée des sessions Today at Apple, et il y aura aussi un Genius Bar ainsi qu’un Genius Groove.

Cette magnifique structure, appelée « Forum » par Ahrendts est un amphithéâtre en plein air où se dérouleront les événements organisés par Apple. Et l’escalier deviendra si nécessaire un grand cinéma en plein air, même en l’honneur du vieil Apollon.

Dans le nouveau Apple Liberty Square travaillera 230 personnes – un événement a été organisé pour l’ouverture, avec la participation de 21 talents locaux qui ont répondu à la question « Que ferez-vous demain, Milan ? » pour personnaliser leurs œuvres.

L’art et la technologie vont se fondre dans un lieu unique, fortement souhaité par Apple : « Les fondamentaux sont toujours des personnes, des valeurs et un leadership. Quand je suis arrivé, j’ai dû apprendre une langue qui n’était pas la mienne. Vous n’avez plus à vendre seulement des choses aux gens, mais à enseigner, à inspirer. Le magasin est notre produit le plus important, car c’est là que nos appareils prennent vie. »