Adobe Photoshop pour iPad devrait arriver en 2019

Adobe devrait lancer une version complète de Photoshop pour iPad dès l’année prochaine. La firme poursuit sa nouvelle stratégie qui consiste à rendre ses produits compatibles entre plusieurs appareils et augmenter les ventes d’abonnements, selon Bloomberg.

Ce changement peut sembler surprenant, mais le lancement de Photoshop pour iPad aurait une double mission pour l’entreprise, visant à satisfaire les utilisateurs professionnels et occasionnels. Des sources disent que l’application ne viendra pas immédiatement remplacer le Photoshop traditionnel, mais elle sera néanmoins proposée à ses côtés.

Depuis 2012, les produits Adobe sont disponibles via le cloud et un modèle basé sur l’abonnement. Malgré cela, l’entreprise n’a pas encore fait la transition des versions complètes de ses applications les plus populaires vers des écrans plus petits. Au lieu de cela, Adobe s’est appuyé sur la publication d’applications mobiles complémentaires telles que Photoshop Mix et Photoshop Fix.

Adobe devrait annoncer Photoshop pour iPad lors de la conférence créative annuelle MAX de l’entreprise en octobre prochain.

Que pensez-vous d’une version complète de Photoshop pour iPad ? Verriez-vous d’autres logiciels Adobe utiles sur la tablette d’Apple ?