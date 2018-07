Apple s’associe avec ses fournisseurs pour lancer un fonds China Clean Energy Fund de 300 millions de dollars

Apple poursuit ses efforts pour dans l’énergie verte en Chine. La firme a annoncé avoir rassemblé pas moins de 300 millions de dollars pour investir dans des projets d’énergie renouvelable dans le pays. Dans un communiqué de presse, le China Clean Energy Fund est un partenariat entre Apple et plusieurs de ses fournisseurs pour produire au moins 1 gigawatt d’énergie par des moyens renouvelables. Apple affirme que de ses 10 fournisseurs investiront conjointement 300 millions de dollars sur quatre ans pour développer des projets d’énergie propre. L’objectif est de créer 1 gigawatt d’énergie renouvelable, ce qui est suffisant pour alimenter près d’un million de foyers.

Lisa Jackson, Vice President of Environment d’Apple, a expliqué que l’entreprise est ravie de travailler avec les fournisseurs sur cette initiative et qu’elle espère que l’effort pourra être reproduit partout dans le monde :

« Chez Apple, nous sommes fiers de nous associer aux entreprises qui se mobilisent pour relever le défi climatique. Nous sommes ravis qu’un si grand nombre de nos fournisseurs participent au fonds et nous espérons que ce modèle pourra être reproduit à l’échelle mondiale pour aider les entreprises de toutes tailles à avoir un impact positif significatif sur notre planète. »

Voici les fournisseurs qui participent au China Clean Energy Fund :

Technologie de receveur

Compal Electronics

Corning Incorporated

Flèche d’or

Jabil

Luxshare-ICT

Pegatron

Solvay

Sunway Communication

Wistron

Apple explique que la transition vers une énergie propre peut être complexe – en particulier pour les petites entreprises. Néanmoins, elle espère que le China Clean Energy Fund permettra aux entreprises d’atteindre des solutions d’énergie propre plus attrayantes et diversifiées.

Le fonds sera géré par un tiers, DWS Group, spécialisé dans les investissements durables :

« La transition vers une énergie propre peut être complexe. Cela est particulièrement vrai pour les petites entreprises qui n’ont peut-être pas accès à des sources d’énergie propres viables. En raison de sa taille et de son envergure, le China Clean Energy Fund offrira à ses participants l’avantage d’un plus grand pouvoir d’achat et la capacité d’atteindre des solutions énergétiques plus attrayantes et diversifiées. »