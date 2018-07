🎉Soldes : Enceintes, Tours d’oreille AirPods, Adaptateur double Lightning et plus

Voici une nouvelle liste de promotions en cours. Vous trouverez un lot de deux enceintes, des Tours d’oreille AirPods, un Adaptateur double Lightning, des AirPods, un SSD Crucial de 1 To et plus encore.

› Deux enceintes Ultimate Ears WONDERBOOM – Combo Noir et Gris : 99 € au lieu de 199 €

› Elago – Tours d’oreille pour AirPods : 9,99 € au lieu de 16,99 €

› SORAKA – Adaptateur double Lightning – (Rose Gold) : 7 € au lieu de 24,99 €

› AirPods Ecouteurs Intra-auriculaire Bluetooth Blanc : 144,79 € au lieu de 179,99 €

› Bionic Bird Deluxe : 69,30 € au lieu de 99 €

› SSD CRUCIAL – MX300 1To (1050 Go) avec adaptateur 9.5 mm : 179 € au lieu de 237,90 €

› Montre GPS Tomtom Outdoor Runner 3 Cardio : 159,99 € au lieu de 199,99 €

› Montre Sport GPS Garmin VivoSmart HR+ : 99 € au lieu de 199,99 €

› Bracelet connecté Polar A300 : 99 € au lieu de 199,99 €

› Console Nintendo Switch avec paire de Joy-Con néon + Super Mario Odyssey + Mario Kart 8 Deluxe : 389,99 €