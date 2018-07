🎮Nouveaux jeux iOS : Battleheart 2, MagiCats Builder, The Eyes of Ara et plus

En ce jeudi 12 juillet, les développeurs et les studios proposent une nouvelle fois une flopée de jolis jeux pour iPhone et iPad. Parmi ces titres, on retrouve Battleheart 2, MagiCats Builder, The Eyes of Ara et plus.

Battleheart 2

Battleheart 2 : 4,49 €

Dans cette suite impressionnante au succès du jeu de rôle sur portable de 2011, vous commanderez un groupe de héros et exterminerez des hordes de monstres au cours de batailles frénétiques en temps réel qui testeront vos réflexes. A chaque victoire vous serez confronté à des dangers toujours plus grands, et vous deviendrez plus puissant grâce à des équipements robustes et à un système de compétences proposant de vastes combinaisons de héros, d’objets et de capacités.

Trism II

Trism II : 3,49 €

Lancé il y a dix ans à peine depuis le lancement de TRISM et de l’AppStore, TRISM 2 est un retour sur l’App Store. Offrant un niveau de vision et de singularité qui ne peut être atteint que via un projet indie, TRISM 2 bénéficie d’un monde ouvert entièrement interactif, d’un scénario narratif profond, de fins multiples et de contenu épisodique.

MagiCats Builder

MagiCats Builder : Gratuit

Crée tes propres niveaux dans MagiCats Builder – le sandbox platformer où ton imagination est la seule limite ! Construis ton aventure avec tes propres héros et des pièges monstrueux à l’aide de runes ancestrales aux pouvoirs surprenants. Explore une infinité de niveaux imaginés par d’autres joueurs ! Conçois ta propre expérience de jeu et partage-la avec une communauté internationale.

Trade Island

Trade Island : Gratuit

Devenez un riche propriétaire sur une île ensoleillée, en construisant une belle ville animée, en produisant des biens et en passant des contrats juteux ! Trade Island propose de magnifiques paysages tropicaux, des hôtes surprenants et des personnages adorables que toute la famille va aimer ! Commencez votre aventure à l’ombre des palmiers élancés et construisez la ville de vos rêves !

Earth Atlantis

Earth Atlantis : 5,49 €

Earth-Atlantis est un jeu de tir horizontal offrant un gameplay de « chasse aux monstres » original. Cherche et chasse des monstres marins terrifiants et explore un monde sous-marin post-apocalyptique. Débloque une pléthore de vaisseaux équipés d’armes et de capacités spéciales et deviens un chasseur légendaire !

Yuso

Yuso : 5,49 €

Yuso est un jeu de puzzle où vous devez effacer l’écran de Yuso! Le jeu devient plus difficile plus vous progressez, en introduisant de nouvelles couleurs et de nouveaux gadgets pour vous aider ou vous nuire en cours de route. Prenez le rôle d’un médecin de l’espace voyageant dans le système solaire. Passez de planète en planète, rencontrez les habitants et terminez leurs étapes. Un casting original de personnages vous aidera dans votre voyage !

Epic Game Maker – Platformer

Epic Game Maker – Platformer : Gratuit

Epic Game Maker est un jeu de plateforme 2D de sandbox avec un éditeur de niveau. Créez des niveaux de vos rêves et partagez vos créations avec d’autres joueurs ! Vous pouvez également jouer à des niveaux en ligne créés par d’autres joueurs et les évaluer. Les meilleurs niveaux apparaîtront en haut de la liste, ce qui donnera une opportunité leurs auteurs à devenir célèbres !

The Eyes of Ara

The Eyes of Ara : 5,49 €

Plongez dans une aventure envoutante et explorez un vaste château abandonné au travers une série de tableaux en 3D superbes et détaillés. De très nombreuses énigmes vous attendent pour découvrir les trésors et élucider un incroyable mystère liant la science et le fantastique. Au milieu d’une île isolée se tient un ancien château érodé par le temps. Voilà maintenant des années qu’il est inhabité, mais les habitants de la région n’ont pas oublié les rêves angoissants, les violentes tempêtes et les étranges lueurs qui semblaient danser dans la brume certaines nuits. Depuis peu, un étrange signal radio émet depuis les murs de la bâtisse. Quelque chose semble s’être réveillé dans les profondeurs du château, et quelqu’un devra s’aventurer à l’intérieur pour découvrir la vérité…

Fighting Fantasy Legends’

Fighting Fantasy Legends’ : 5,49 €

Retournez une fois de plus dans un environnement dangereux ! Fighting Fantasy Legends Portal est une porte vers l’aventure dans le monde des Défis fantastiques ! Incarnez un aventurier novice et gravissez les échelons pour devenir le sauveur du monde dans cette histoire épique de pièges mortels, de monstres terrifiants et d’adversaires sournois. Jouez à trois livres-jeux classiques des Défis fantastiques écrits par Ian Livingstone : Le Labyrinthe de la Mort, l’Épreuve des Champions et les Sombres Cohortes.

FRACTER

FRACTER : 4,49 €

Rejoignez un jeune héros voilé explorant un monde dans l’ombre. Découvrez des secrets cachés dans l’obscurité et déjouez les créatures menaçantes alors que vous traversez un mystérieux labyrinthe d’architecture noire.

Rogue Assassin

Rogue Assassin : 3,49 €

Vous êtes membre d’un clan secret d’assassins. En tant qu’agent furtif, vous allez effectuer des missions critiques en utilisant seulement votre intelligence et vos capacités ninja-like pour tuer vos ennemis et au groupe qui constitue une menace pour la paix du royaume.

Room Racer AR

Room Racer AR : 2,29 €

Room Racer est un jeu de course de réalité augmentée frénétique auquel vous pouvez jouer n’importe où. Affrontez des bots en mode solo ou affrontez un ami en mode multijoueur !

Dereliction

Dereliction : 4,49 €

Dans Dereliction, contrôlez une escouade de mercenaires pour récupérer un vaisseau spatial d’une infestation extraterrestre. Dereliction est un jeu de tactique en temps réel basé sur les escouades, nécessitant une stratégie de défense mobile sophistiquée. L’objectif du jeu est d’amener vos mercenaires d’un côté à l’autre du vaisseau spatial abandonné, en passant d’un sas à l’autre. Là vous vous reposez, faites le plein, rechargez et préparez-vous à rencontrer vos adversaires dans le prochain niveau.

Ville Fantastique

Ville Fantastique : 0,99 €

Dans une ville paisible, il y a un héritage laissé par le grand-père, où il y a des terres agricoles, des pâturages, des rivières et des vallées, où se trouve l’avenir. Qu’est-ce que le bonheur ? Le bonheur, c’est la liberté et la satisfaction, choisissez votre vie quotidienne ici, que ce soit une maison de prop, une ferme, ou de la pêche et de l’aventure dans la nature, tout suit votre choix.