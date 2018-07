Un ancien employé d’Apple vole les secrets industriels du Project Titan

Le FBI a officiellement accusé l’ancien employé d’Apple Xiaolang Zhang d’avoir volé des secrets commerciaux à l’entreprise, principalement liés au projet Titan et à la création de logiciels et de matériel pour les véhicules autonomes.

Zhang a été embauché par Apple en 2015 pour travailler sur l’équipe du projet et continuer le travail pour créer la plate-forme pour les véhicules autonomes. Le travail de Zhang consistait à concevoir et à tester des cartes de circuits capables d’analyser les données de divers capteurs.

Tel que rapporté par Bloomberg, Zhang a été accusé d’avoir volé une série de secrets d’affaires appartenant à Apple. En tant qu’ingénieur de l’équipe de développement de Project Titan, l’homme a eu accès à des bases de données confidentielles et, en avril, a annoncé à Apple qu’il voulait retourner en Chine pour travailler chez XMotors. Dans les dernières semaines de leur séjour à Cupertino, beaucoup ont remarqué une plus grande activité de Zhang dans les bureaux et dans les accès aux bases de données réservées.

XMotors est une startup chinoise qui travaille sur différentes technologies pour les véhicules autonomes et certains secrets d’entreprise appartenant à Apple auraient été partagés à cette société.

Le suspect a surgi lorsque son superviseur chez Apple a remarqué un comportement étrange, surtout ces derniers jours. Juste de ces soupçons est venue une enquête interne de l’équipe de sécurité, concernant les documents auxquels Zhang avait eu accès et les appareils livrés quand il a quitté l’entreprise.

Des images de sécurité ont montré Zhang visiter le campus d’Apple le 28 avril. Ce jour-là, l’homme est entré dans les laboratoires de matériel et de logiciels où les prototypes Apple du Project Titan sont présents et a téléchargé des données sur son propre appareil.

Zhang a admis au FBI qu’il avait téléchargé des fichiers confidentiels sur l’ordinateur portable de sa femme, sans le consentement d’Apple. Pour ces raisons, l’homme a été arrêté le 7 juillet dernier.

Des sondages ont montré que plus de 60% des données téléchargées par Zhang étaient considérées comme « confidentielles » et ne pouvaient sortir pour aucune raison du campus de Cupertino : il y avait des écrans techniques, des prototypes, des manuels techniques et divers rapports d’ingénieurs d’Apple.

Ayant également violé l’accord de confidentialité signé avec Apple au moment de son embauche, Zhang est maintenant en danger d’aller en prison pour les 10 prochaines années de sa vie. Une amende de 250 000 $ est également prévue.

Dans un communiqué publié il y a quelques minutes, Apple a expliqué qu’elle travaille avec les autorités pour s’assurer que justice soit faite : « Chez Apple, nous prenons au sérieux la protection de la vie privée et la protection de la propriété intellectuelle. Nous voulons nous assurer que cette personne et toute autre personne impliquée sont tenues pour responsables de leurs actes. »