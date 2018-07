iPhone X : Apple vante les mérites de Face ID dans une nouvelle pub

Depuis l’iPhone X, il est vrai que les utilisateurs ont de mois en moins besoin de se rappeler de leur mot de passe, grâce à la reconnaissance faciale Face ID. C’est justement ce que le géant américain a voulu mettre en évidence dans sa nouvelle publicité.

On voit un homme sur une scène, devant un public rieur, à qui l’on demande de se rappeler du mot passe créer plus tôt dans la journée pour son compte bancaire. Tel un défi, l’homme tente de faire marcher sa mémoire en vain. Plus mal à l’aise que jamais, limite en sueur, l’homme dit sans conviction que son mot de passe est « Muffins ». La réponse est fausse, le public est stupéfait, le temps imparti arrive bientôt à terme, c’est alors qu’il sort son iPhone X et utilise Face ID pour s’identifier.

 

Et en un instant, l’homme se retrouve dans une brasserie, devant son café, comme s’il venait de faire un mauvais rêve. Cette vidéo montre l’état dans lequel un utilisateur peut se retrouver lorsqu’il oublie son mot de passe. Désormais, ce n’est plus le cas avec Face ID.

Comme le dit Apple en fin de vidéo, « Votre visage est votre mot de passe » ! Avec l’iPhone X, pus besoin de se torturer l’esprit pour s’identifier aussi bien sur le web que dans les applications.