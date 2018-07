L’iPhone pliable pas avant 2021 !?

Selon une source industrielle proche d’Apple, la société travaillerait déjà sur un iPhone pliable pouvant offrir des fonctionnalités innovantes. Cependant, cet appareil ne sera pas disponible avant 2021.

Le Korea Times rapporte que l’iPhone prévu pour 2019 bénéficiera de plusieurs innovations par rapport à celles attendues cette année, mais aussi que l’entreprise travaille sur un iPhone pliable qui lui ne sera pas disponible avant 2021.

Dans ce cas, Samsung pourrait anticiper les plans Apple, car la firme sud-coréenne pourrait sortir un smartphone pliable dès 2020, mais à un prix bien supérieur aux modèles premium actuels.

Pour les écrans flexibles, Apple devrait s’appuyer sur son fournisseur LG, avec qui une collaboration a également démarré pour les panneaux OLED. De plus, LG et Apple auraient commencé à travailler ensemble sur des écrans pliables dès 2016, mais les travaux sont difficiles et nécessiteront encore quelques années de recherche et développement.