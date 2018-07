Microsoft envisagerait de proposer des films et séries sur iOS et Android

Microsoft propose déjà de nombreux logiciels pour Android et iOS qui, depuis quelque temps déjà, complètent la suite de productivité des produits les plus utilisés actuellement.

Microsoft a longtemps permis l’achat de films et de séries télévisées à travers ses produits et systèmes d’exploitation. La société aurait désormais l’intention d’intégrer le service Movies Anywhere. Grâce au soutien de cette plateforme, ceux qui achètent des films en passant par Microsoft pourront accéder à ce contenu par le biais d’autres services compatibles.

Cependant, Movies Anywhere n’est pas encore disponible en France, et nous ne savons pas encore quand l’agrégateur va arriver dans notre pays.