Jailbreak iOS 11.3.1 : l’outil Electra arrive dans les prochains jours !!!

La team Electra a une excellente nouvelle pour la communauté jailbreak, la version publique de son outil Electra pour le jailbreak iOS 11.3.1 sera disponible très prochainement.

C’est sur son compte Twitter @electra_team que l’annonce a été faite avec ce tweet : « Remount for 11.3.1 is complete! Jailbreak will be dropping within a few days ». Il n’y a donc plus de doute à avoir, le jailbreak iOS 11.3.1 sera officiellement prêt dans quelques jours. Au passage, la team confirme également utiliser son propre « contournement pour APFS », plutôt que celui de Spark.

Pour information, la prochaine version d’Electra permettra le jailbreak des appareils sous iOS 11.2 > iOS 11.3.1. Pour le jailbreak iOS 12, il va donc falloir se montrer une nouvelle fois très patient, afin que les failles actuelles soient exploitées, et surtout pas corrigées d’ici la version finale qu’Apple a prévu de sortir cet automne.

Sachez que si vous êtes satisfait de l’outil Electra, CoolStar a mis en place un système de dons afin de la récompenser pour ses efforts, et surtout si vous voulez qu’il les poursuive notamment pour le jailbreak iOS 12.

Nous aurons bientôt l’occasion de reparler du jailbreak iOS 11.3.1, dès que l’outil Electra sera officiellement disponible. Comme à notre habitude, nous vous proposons un tutoriel jailbreak complet afin de vous accompagner dans votre démarche. Pour rappel, il sera question d’un jailbreak semi-untethered, ce qui signifie que vous aurez besoin d’un ordinateur, de Cydia Impactor et de renouveler le certificat soit tous les 7 jours ou au bout d’un an si vous avez un compte développeur payant. Néanmoins, Il existe une solution pour passer outre la limite de temps de ce certificat via un tweak Cydia que nous vous présentons en temps voulu.