Avatarkit : les Animojis devraient bientôt faire leur apparition sur iPad Pro

Après l’iPhone X, les Animojis devraient poser leurs bagages dans le futur iPad Pro qui d’après les rumeurs pourrait disposer du système TrueDepth. Le développeur Steve Troughton-Smith a encore fait une découverte intéressante dans la dernière bêta d’iOS 12 lié au framework AvatarKit.

AvatarKit permet en effet aux Animojis et Memojis de prendre vie et bonne nouvelle, ce framework a été repéré dans le code d’iOS 12 sur iPad. En l’état, sans le système TrueDepth de l’iPhone X, les Animojis ne peuvent évidemment pas fonctionner mais cela suggère qu’Apple a prévu quelque chose pour la prochaine génération d’iPad.

Cette rumeur court déjà depuis plusieurs mois et pour la première fois, un élément concret prouve que le géant californien travaille sur le sujet. Bien que le culte du secret soit toujours à l’ordre du jour à Cupertino, cette information vient de lui échapper.

En clair, le futur iPad Pro aura normalement droit au système TrueDepth, ce qui signifie que Face ID sera de la partie. Et si la reconnaissance faciale est prévue, on peut également s’attende à ce qu’Apple supprime le bouton Home et Touch ID, à la manière de l’iPhone X…et des prochains iPhone attendus cet automne.

iOS 12 a permis aujourd’hui de confirmer en partir les soupçons que nous avions déjà sur la gamme iPad de 2018. Cependant, Apple n’a encore rien officialisé sur ces futures tablettes, mais ce n’est maintenant qu’une histoire de mois.