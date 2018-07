Facebook ferme les applications Hello, Moves et Tbh

Sur son blog officiel, Facebook a annoncé que trois de ses applications mobiles seront bientôt fermées, à savoir Hello, Moves et Tbh. Ce sont trois applications qui n’ont pas eu le succès escompté. Moves et Tbh ont été acquis dans le passé par la société, tandis que Hello a été conçu uniquement pour les utilisateurs d’Android.

Dans son post, Facebook explique qu’il revoit régulièrement ses applications pour déterminer celles qui sont le plus utilisées et celles qui sont moins populaires. Dans ce dernier cas, il est souvent décidé d’y mettre fin de manière à se concentrer sur des projets plus importants.

Parmi les trois, Moves était peut-être la plus célèbre et la plus utilisée. L’application de fitness a été acquise en 2014 par Facebook au moment où Apple a commencé ses efforts dans le domaine de la surveillance de la santé et des activités physiques. Seulement, l’application cessera de fonctionner à partir du 31 juillet :

« Nous avons lancé Hello en 2015 pour les utilisateurs d’Android au Brésil, aux États-Unis et au Nigeria. L’application permettait aux utilisateurs de combiner les informations de Facebook avec celles des contacts téléphoniques stockés dans le carnet d’adresses. L’application sera fermée dans les prochaines semaines.

En 2014, nous avons acheté l’application fitness Moves. Cette application enregistre vos activités quotidiennes, y compris la marche, le vélo et la course. L’application Moves cessera ses activités le 31 juillet. »

Facebook a acquis Tbh en 2017, une application de médias sociaux anonyme pour les élèves du secondaire aux États-Unis.

Pour les trois applications, Facebook signale qu’il supprimera les données des utilisateurs dans les 90 jours suivant la fin de leurs activités respectives.