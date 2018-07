Mediatek pourrait fournir les modems 5G des futurs iPhone

La semaine dernière, nous avons parlé de MediaTek comme fournisseur potentiel de puces de modem à intégrer dans le prochain iPhone. Cependant, Apple n’a pas encore formalisé d’accord, confirmant Intel et Qualcomm en tant que fournisseurs en 2018. Les choses pourraient changer avec la technologie 5G.

DigiTimes rapporte qu’Apple va continuer à se fournir chez Intel et Qualcomm, en dépit des querelles juridiques avec ce dernier, également pour l’iPhone en 2018. En particulier, 70% des nouveaux iPhone disposeront de puces Intel, et le reste sera commandé chez Qualcomm.

MediaTek ne serait pas encore prêt, et Apple ne semble avoir conclu aucun accord officiel avec la société. Cependant, MediaTek travaillerait sur une puce de modem de nouvelle génération compatible avec la technologie 5G. Nous ne savons encore pas si Apple utilisera la 5G dès 2019 ou préfèrera attendre une autre année, mais il est fort probable qu’elle s’appuiera sur MediaTek pour ses futures livraisons.

Les opérateurs commencent les premiers tests au niveau mondial ces derniers mois et une couverture suffisante ne sera disponible qu’à partir de 2019. Pour cette raison, Apple pourrait attendre au moins 2020 pour intégrer une technologie plus fiable et plus répandue.

En attendant, MediaTek pourrait plutôt s’occuper de la production du HomePod, grâce à la fourniture de puces WiFi personnalisées.