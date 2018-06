Apple s’apprêterait à quitter Intel pour passer à MediaTek

Après une long partenariat avec Intel, Apple serait sur le point de choisir les modems fabriqués par MediaTek pour ses prochains modèles d’iPhone.

Selon les notes de l’analyste Gus Richard, la décision pourrait ne pas concerner les modems des iPhone de 2018, car l’année est maintenant trop entamée pour qu’Apple change ses plans en cours de route. Ce changement de fournisseur pourrait alors concerner les iPhone de 2019, laissant ainsi le temps à Apple et MediaTek de lancer la phase de tests des prochains modems.

La guerre entre Apple et Intel avait déjà commencé il y a quelques années lorsque la firme de Cupertino avait décidé de ne pas compter sur un unique partenaire pour la partie radio de ses produits. En fait, la collaboration avec Qualcomm est devenue de plus en plus populaire au fil des ans pour que l’iPhone actuel embarque à la fois les puces produites par Intel et celles fabriquées par le célèbre fabricant de CPU pour smartphones mobiles.

Dès cette année, Apple pourrait donc complètement abandonner Intel avec qui elle collabore également pour la partie Mac. Ce qui est certain, c’est que la situation commence à être assez étrange et particulière. Deux solutions restent sensiblement possibles. Le première serait la fin la collaboration, pour le partie mobile, avec Intel et ses modems en faveur de MediaTek précisément. La seconde serait de faire une sorte de test avec MediaTek afin d’évaluer un nouveau partenaire potentiel peut-être aussi pour remplacer Qualcomm.

En l’état, il est impossible de savoir vers quelle direction va se diriger Apple, mais il n’y aura sûrement pas trois entreprises charger de la production de modems en 2019.