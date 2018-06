Le RED Hydrogen One a droit au SoC Snapdragon 835 et à 6 Go de RAM

Avant même sa sortie prévue en août, le RED Hydrogen One doté d’un écran holographique a été repéré sur Geekbench, révélant au passage quelques spécifications intéressantes.

Le résultat nous apprend que l’appareil devrait être livré avec le SoC Qualcomm Snapdragon 835 sorti l’année dernière. Ce dernier a atteint le score 1946 sur le test de base unique et 5820 points en multi-core. De plus, le processeur est couplé avec les 6 Go de RAM, le tout sous Android 8.1 Oreo.

Pour rappel, le RED Hydrogen One est un smartphone assez particulier puisqu’il embarque un écran holographique de 5,7 pouces capable de reproduire le contenu 2D et 3D, mais dont les détails et les rendus sont encore très minces. Aujourd’hui, il est encore impossible de se faire une réelle idée sur l’aspect et l’expérience offerte par une telle technologie. Il faut espérer qu’il satisfera les attentes des premiers clients.

En attendant, vous pouvez toujours vous faire une petite idée sur le design de l’appareil dans la prise en main vidéo par The Verge lors de la démonstration du 19 mai dernier organisée par la marque :

 

Deux variantes existes, la première est en aluminium au prix 1295 $, la seconde est une version en titane au prix 1595 $. Ces tarifs étaient ceux pratiqués durant la phase de pré-commande, désormais terminée. Et encore, ils étaient hors taxe, hors frais de port et de manutention.

L’Hydrogen One sera proposé sans blocage opérateur chez AT&T et Verizon aux États-Unis au mois d’août. Reste à voir s’il sortira en France et ailleurs dans le monde…et surtout s’il rencontrera son public…