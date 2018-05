RED Hydrogen One : la commercialisation repoussée au mois d’août

Alors que RED avait initialement prévu le lancement au premier trimestre de son smartphone Hydrogen One à écran holographiques, la société a décidé de le reporter au moins d’août afin de proposer l’enregistrement de vidéos holographiques 4V.

RED a en effet annoncé qu’elle avait besoin pour améliorer son smartphone, et remplacer le seul module de caméra par un module amélioré capable de capturer de la vidéo 3D. Grâce à cette innovation, l’Hydrogen One permettra aux utilisateurs de filmer des objets en 3D. Ce n’est pas la seule bonne nouvelle puisqu’il ne sera plus nécessaire de traiter la vidéo dans le cloud pour obtenir un rendu, comme initialement indiqué par RED, tout se fera depuis l’appareil.

Par ailleurs, RED a confirmé que le lancement du Hydrogen One aura également lieu chez plusieurs opérateurs. Si la date de lancement a été repoussée au mois d’août, la date finale sera déterminée par les opérateurs. Mais si vous l’avez précommandé, alors il vous sera livré bien avant le lancement. Pour l’heure, RED n’accepte plus les précommandes de l’Hydrogen One. En termes de prix, le smartphone coûte respectivement 1 295 $ (en aluminium) et 1 595 $ (en titane).

RED prévoit de faire une démonstration le 19 mai prochain dans ses locaux, ce qui permettra d’en apprendre un peu plus sur les vidéos 3D et l’écran holographique.