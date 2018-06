Un service unique avec Apple Music, News et des contenus TV ?

Apple songerait vraiment à lancer un service d’abonnement unique pour offrir aux utilisateurs toute une gamme de contenus incluant Apple Music, Apple News et des contenus vidéos exclusifs.

Cette solution unique devrait dans un premier temps être composée d’Apple Music, un service où la firme de Cupertino a déjà énormément investi. Le résultat est très positif aujourd’hui en termes d’abonnés, qui permet à Apple de marcher sur les plates-bandes de Spotify. À ses débuts, nombreux sont ceux qui ne croyaient pas au succès d’Apple Music, aujourd’hui, la situation est bien différente.

En plus d’Apple Music, le service d’abonnement unique devrait également disposer d’un service dédié à l’information et à la diffusion de certains magazines en format numérique. La solution pourrait être la combinaison d’Apple News, déjà active dans certains pays du monde, et de Texture. Pour ceux qui ne le savent pas, ce dernier est un service qu’Apple a acquis en mars et qui offre à ses utilisateurs, contre un paiement mensuel de 9,99 $, plusieurs grands magazines dont Rolling Stone, Billboard et Elle. Il y a beaucoup de rumeurs non seulement d’une arrivée combinée dans ce futur service, mais aussi d’un possible atterrissage sur le marché unique au cours des prochains mois.

Enfin, le troisième volet de cette offre pourrait inclure tous les spectacles originaux et séries télévisées qu’Apple a décidé de produire elle-même ou en acquérant les droits. Par exemple, nous parlons de « Carpool Karaoke » ou « Planet of the Apps », deux émissions qui sont devenues très célèbres. Pour le confirmer, le conseil d’administration de Cupertino aurait tout intérêt à essayer d’aller plus loin dans ce secteur puisque la concurrence, Netflix et Disney en premier lieu, semblerait avoir un bel avantage sur ce point.

Disons que si cet ensemble de services était confirmé au cours des prochaines semaines, ce serait une excellente nouvelle pour nous tous. En termes de coût, Apple pourrait proposer un tarif mensuel de 19 $. Ce serait la meilleure solution et la plus correcte pour tout ce que le service inclurait. Si on additionne seulement le coût d’Apple Music, 9,99 $, et le service Apple News à 9,99 $, nous sommes déjà quasiment à ce chiffre, à la différence qu’il y aurait en plus tout le catalogue vidéo d’Apple. Au final, les utilisateurs pourraient faire des économies en optant pour ce prochain service où tout serait regroupé.