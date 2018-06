Soldes : iPhone 7, iPad, TV LED, Casque AR, SSD, Barre de son et plus

Maintenant que les soldes d’été sont lancées, il est temps de faire vos emplettes pendant que les prix sont au plus bas. Nous avons sélectionné plusieurs produits susceptibles de vous intéresser, comme des iPhone, des objets connectés, les ampoules Philips Hue, des TV et plus

Smartphones

› iPhone 7 32 Go Noir de Jais : 489,99 € au lieu de 639,99 €

› iPhone 7 32 Go Argent : 499,99 € au lieu de 699,99 €

› iPhone 7 32 Go Noir : 499,99 € au lieu de 639,99 €

› iPhone 7 32 Go Or : 499,99 € au lieu de 699,99 €

› iPhone 7 32 Go Or Rose : 499,99 € au lieu de 699,99 €

› iPhone 6 Or 16 Go Débloqué – Reconditionné à Neuf : 134,81 € au lieu de 255,99 €

› Samsung Galaxy S7 Edge Noir ou Bleu ou Or : 369 € + 70 € remboursés par Samsung (Télécharger le coupon)

› Nokia 8 5.3″– QHD+, S835, 4 Go RAM, 64 Go ROM : 299 € au lieu de 499 €

Objets connectés / Drones / TV / Informatique

› Toutes les offres iPad

› Pack 3 ampoules Philips Hue Colors – E27 + Pont : 99 € au lieu de 169,99 €

› Philips Hue Kit de Démarrage White And Color Ambiance avec 2 X E27 9,5 W [Pont et Interrupteur avec Variateur Inclus] – Fonctionne avec Alexa : 82,14 € au lieu de 139,99 €

› Caméra Sportive YI XIAOMI (Noir) – 4K 30 fps / 1080p 120 fps, 12 MP + boîtier étanche : 139 € au lieu de 179 €

› DJI Phantom 4 Advanced Plus – Drone Quadricoptère avec Caméra : 1127,48 € au lieu de 1849 €

› TV 55″ LG 55UJ620V – LED, 4K UHD, HDR, Smart TV : 499,99 € au lieu de 899 €

› SAMSUNG – TV LED 55” 139 cm 55MU6125 : 549,99 € au lieu de 599 €

› Robot Anki Cozmo Edition Collector : 179,99 € au lieu de 229,99 €

› PlayStation VR + PlayStation Caméra + VR Worlds Jeu VR : 239,99 € au lieu de 299,99 €

› Casque de réalité virtuelle HTC Vive + serre-tête audio HTC Vive Deluxe : 599,99 € au lieu de 718,99 €

› TADO – Starter Kit 2 têtes Thermostatiques + Thermostat connectés + Kit d’extension : 309,99 € au lieu de 399 €

› Sonnette connectée Ring Video Doorbell Pro : 249,99 € au lieu de 279 €

› Pot de fleur connecté Parrot Pot : 24,99 € au lieu de 99,99 €

› SSD Samsung 860 EVO de 250Go : 59,90 € au lieu de 69,99 €

› SSD Samsung 860 EVO de 500Go : 99,90 € au lieu de 109,90 €

› SSD Crucial MX500 250Go : 74,89 € au lieu de 82,86 €

› SSD Crucial MX500 1To : 219,90 € au lieu de 274,19 €

› Yamaha YAS106 Barre de son 120 Watts – Bluetooth – 2 caissons de basses intégrés – Compatible 4K Ultra HD – HDMI : 99 € au lieu de 181,50 €