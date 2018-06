Apple va acheter une société de contenu ou un service de télévision en streaming

Ces derniers mois, Apple a accru ses activités dans le domaine du contenu original, en acquérant les droits pour des dizaines de futures séries TV. Cependant, tout cela n’est pas accompagnée d’autres éléments importants pour ceux qui veulent entrer avec force dans le monde du contenu télévisuel, des histoires originales et aussi à travers une structure de distribution éprouvée et avec des centaines de propositions. C’est pourquoi, selon le Hollywood Reporter, Apple achètera bientôt une société de contenu ou un service de télévision en streaming.

Avec 285 milliards de dollars en cash, Apple a toute la force économique non seulement pour acheter les principaux droits d’une série TV à produire dans les années à venir, mais aussi pour acquérir directement les entreprises travaillant dans le domaine du contenu ou services de streaming.

Récemment, Apple s’est également intéressée aux séries télévisées standard pour toute la famille, acquérant les droits sur les appels (séries télévisées françaises du genre horreur) et les contenus conçus exclusivement pour les enfants. Cela signifie que la société se prépare à un plan global, capable de rivaliser immédiatement avec des géants tels que Netflix et Amazon déjà présents depuis des années dans le monde des services de télévision en streaming.

Le problème est qu’Apple ne fait que se préparer, et selon le HollywoodReporter, elle n’est pas encore prête. La raison ? Apple doit acquérir une société de contenu avec un catalogue rempli de centaines de contenus, peut-être publié il y a quelque temps, mais capable d’attirer encore plus d’utilisateurs. Il est en effet difficile de penser qu’Apple lance son service de streaming TV avec une douzaine de séries originales, sans offrir d’autre contenu.

Et c’est un problème beaucoup plus important que lorsque Apple va distribuer ce contenu. C’est toujours l’une des entreprises technologiques les plus importantes, et la distribution de contenu vidéo sera un problème qui peut être résolu en interne avec Apple Music, iTunes, la nouvelle application T. Possible que les ingénieurs de Cupertino travaillent déjà dessus.

Le doute est précisément celui du contenu : qui sera prêt à payer 9,99 $ par mois pour avoir dans le catalogue une douzaine de séries télé ? Bien que ce seront des contenus orignaux au plus haut niveau, il est difficile de penser que des millions d’utilisateurs souscrivent à un tel maigre catalogue, face aux catalogues de Netflix et Amazon qui comptent des centaines, voire des milliers de films, des documentaires, des spectacles et des séries TV.

La concurrence est féroce, et c’est sans parler de Disney qui arrivera également avec son propre service de contenu en streaming dès 2019. En outre, de nombreux utilisateurs d’Apple sont déjà abonnés à Netflix et/ou Amazon Prime TV. Il sera donc encore plus difficile de les convaincre de dépenser plus d’argent pour un nouveau service de diffusion en streaming. Et aux États-Unis, la situation est encore plus difficile pour Apple, car il existe de nombreuses autres sociétés comme Hulu et HBO Now.

Évidemment, lorsque nous parlons d’Apple, nous devons garder à l’esprit le facteur X, et c’est la capacité de l’entreprise à rendre n’importe quel produit intéressant, ou presque. L’idée pourrait être de lancer le service de streaming TV en 2019 avec peu de contenu et de l’associer à un abonnement Apple Music, puis de se développer lentement et de se détacher complètement dans quelques années.

Pour Apple, il serait cependant beaucoup plus facile d’opter pour une autre solution : acquérir une société de contenu ou, mieux encore, un service de diffusion déjà existant. De cette façon, avec un investissement majeur, mais pas sans risques pour Apple, les abonnés auraient droit à des centaines de contenu. L’idée serait de reproduire ce qu’Apple a déjà fait avec le rachat de Beats pour le streaming de musique – Apple pourrait faire la même chose en obtenant un accord avec MGM, Sony, Viacom ou CBS.

Dans ce cas précis, cela changerait radicalement la situation…