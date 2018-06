Apple Pay débarque maintenant en Pologne

Comme prévu au mois de mai, Apple a également activé le service de paiement mobile Apple Pay en Pologne grâce au partenariat avec 8 banques locales.

Pour son lancement, il y a donc 8 banques et établissements de crédit qui soutiennent Apple Pay en Pologne, à savoir BGZ BNP Paribas, Bank Zachodni WBK, Alior Bank, Raiffeisen Polbank, Nest Bank, mBank, Bank Pekao et Getin Bank. La plus grande banque polonaise, PKO BP, arrivera en septembre avec d’autres institutions plus petites.

En revanche, sur le site officiel d’Apple, il n’y a pas de liste pour référencer les magasins et les sites Web qui prennent déjà en charge Apple Pay en Pologne, comme cela a été fait dans le passé avec des lancements dans d’autres pays.