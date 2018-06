L’iPhone OLED de 6,4 pouces pourrait être le best-seller de 2018

Selon le blog coréen The Bell, l’iPhone qui aura le plus de succès en 2018 sera le modèle « Plus » de 6,46 pouces avec une dalle OLED, et non la version LCD comme cela a été dit au cours des derniers jours.

L’iPhone X Plus de 6,46 pouces devrait avoir une taille similaire à l’iPhone 8 Plus, tout en offrant un écran plus grand. Pour les trois modèles, le design sera très similaire à celui de l’iPhone X actuel. Toujours d’après The Bell, Apple aurait commandé plus d’écrans de 6,46 pouces que les panneaux de 5,8 et 6,1 pouces. Selon ces estimations, Apple prévoit de vendre 45 millions d’iPhone OLED de 6,46 pouces, 25 millions d’iPhone OLED de 5,8 pouces et 30 millions de iPhone LCD de 6,1″.

En bref, l’iPhone le plus cher et le plus grand sera celui qui se vendra le plus, au moins selon les estimations d’Apple. Évidemment, Apple pourrait réguler les commandes au cours des prochains mois en fonction de la demande des utilisateurs. Par exemple, après le boom initial de l’iPhone OLED, il est probable que dans les mois à venir, l’iPhone LCD rencontre aussi un réel succès, grâce à un prix plus avantageux.

Quant aux prix, l’iPhone X Plus de 6,46″ pourrait être proposé à partir de 999 $, 899 $ pour la version OLED de 5,8 pouces et 799 $ pour l’iPhone LCD de 6,1″.