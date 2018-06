Tim Cook ouvre les nouveaux bureaux d’Apple en Irlande

Tim Cook est actuellement dans le comté de Cork, en Irlande, pour ouvrir de nouveaux bureaux Apple à Hollyhill. Apple est aujourd’hui l’une des entreprises les plus investies en Irlande, en partie grâce à sa présence de dix ans dans le comté de Cork, devenu une sorte de résidence secondaire. Il y a plusieurs bureaux, et il y a également eu l’ouverture de la seule usine de production entièrement détenue par Apple et dédiée aux iMac pour les clients en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

Depuis 2012, Apple a investi près de 220 millions d’euros dans le développement de son campus à Hollyhill. Le nouveau bâtiment, annoncé en 2016, offre de la place à 1 400 employés et a été officiellement inauguré par Tim Cook il y a quelques heures.

Apple a ouvert sa première entreprise à Cork en novembre 1980, peu après la sortie de l’Apple II, pour avoir des bureaux en Europe. À l’époque, le site de Hollyhill comptait seulement 60 employés. Il y en a maintenant 3.000 auxquels il faut ajouter les 1.400 du nouveau plan d’expansion.