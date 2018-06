YouTube Music est maintenant disponible en France

Après le lancement aux États-Unis, le service de streaming YouTube Music fait son entrée sur le marché français, en concurrence directe avec Spotify et Apple Music.

YouTube Music est un nouveau service de streaming musical conçu pour écouter de la musique à tout moment, directement depuis l’iPhone. En plus des nombreuses chansons, albums, remixes, performances en direct et couvertures, YouTube propose un vaste catalogue de vidéos musicales pouvant être lues en streaming.

L’écran d’accueil s’adapte de manière dynamique pour fournir des conseils en fonction de vos goûts. YouTube Music peut même savoir si vous êtes dans une salle de sport grâce à la géolocalisation et proposera des listes de lecture thématiques.

La recherche intelligente vous aidera à trouver les chansons même si vous ne vous souvenez pas du titre. Par exemple, vous pouvez essayer de chercher cette « chanson avec le sifflet » ou « publicité de la chanson Dua Lipa » et YouTube Music fera le reste. Vous pouvez également rechercher des chansons à partir du texte (même si ce n’est pas le bon).

La page Liste de favoris répertorie les vidéos les plus visionnées et les plus récentes du moment. Les abonnés peuvent alors télécharger de la musique et l’écouter sans publicité, même en arrière-plan. En outre, la collection hors ligne télécharge automatiquement les chansons que vous aimez, au cas où vous oublieriez de le faire.

Les utilisateurs peuvent utiliser gratuitement la nouvelle version de YouTube Music, mais la version YouTube Music Premium est également disponible, un abonnement payant donnant la possibilité d’écouter de la musique sans publicité et en arrière-plan, et de télécharger pour écouter vos titres en mode hors ligne, au prix de 9,99 € par mois. Vous bénéficierez d’un accès gratuit à YouTube Music Premium pour une période limitée de trois mois, puis de 9,99 € par mois ou de 14,99 € par mois si vous souhaitez opter pour un forfait famille.

À partir d’aujourd’hui, vous pouvez également profiter de YouTube Premium en France, qui offre les avantages de YouTube Music Premium sans publicité, en arrière-plan et la possibilité de téléchargement pour la lecture hors connexion sur YouTube. YouTube Premium permet également d’accéder à tous les contenus de YouTube Originals, y compris Cobra Kai, Impulse, F2 Finding Football et The Sidemen Show de célèbres créateurs The Sidemen. Vous pouvez essayer gratuitement YouTube Premium pendant trois mois (11,99 € les mois suivants, 17,99 € pour le forfait famille).

