iPhone SE 2 : Apple aurait mis définitivement le projet de côté !

Ces dernières semaines, nombreuses ont été les rumeurs sur la possibles arrivée de l’iPhone SE 2, le successeur présumé du modèle 4 pouces que beaucoup d’utilisateurs attendent. Selon les dernières informations, il semblerait qu’Apple ait définitivement abandonné le projet.

Selon Forbes, il est fort possible que l’iPhone SE 2 n’arrivera pas cette année et pet-être même jamais. La raison ? Apple se concentre sur les plus grands modèles qui utilisent le design de l’iPhone X.

Si certains croyaient à un lancement de l’iPhone SE 2 d’ici la fin de l’année, il ne faudrait apparemment plus compter dessus. L’industrie des smartphones s’oriente de plus en plus vers les grands écrans et, malgré une plus grande commodité, un appareil de quatre pouces peut sembler anachronique. Cela signifie que le plus petit iPhone fabriqué à l’avenir par Apple restera le modèle OLED de 5,8 pouces.

Dommage pour Olixar qui se disait confiant le mois dernier à la sortie d’un iPhone SE 2, à tel point que l’accessoiriste avait commencé la production d’accessoires. Aujourd’hui, le fabricant a bien évidemment cessé la production.