Apple va réaliser son premier film d’animation

Apple ne va pas seulement produire des séries télévisées, l’entreprise a accepté de travailler avec Cartoon Saloon de faire son premier film d’animation. Cartoon Saloon est un studio d’animation basé en Irlande qui a créé The Secret of Kells, Song of the Sea et le merveilleux The Breadwinner (nominé pour l’Oscar 2018 comme meilleur film d’animation).

Pour le moment, il n’y a pas encore de détails, étant donné qu’Apple et Cartoon Saloon sont encore dans la phase de formalisation de l’accord. Certes, la société Cupertino a l’intention de faire son film d’animation et de le distribuer sur ses plateformes. Il n’est pas exclu que le film puisse également être diffusé dans les cinémas.