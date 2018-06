🎮 Nouveaux jeux iOS : Bloons TD 6, Explodey: Sci-Fi Side Scroller, Dangerous Drake et plus

En ce jeudi 14 juin, les développeurs et les studios proposent une nouvelle fois une flopée de jolis jeux pour iPhone et iPad. Parmi ces titres, on retrouve Bloons TD 6, Explodey: Sci-Fi Side Scroller, Dangerous Drake et plus.

Bloons TD 6

Bloons TD 6 : 5,49 €

Jeu de tower defense au succès foudroyant. Les Bloons sont de retour, plus puissants que jamais ! Prépare-toi pour un jeu épique de tower defense en 3D conçu pour t’offrir des heures et des heures du meilleur jeu stratégique disponible. Conçois une défense parfaite avec une combinaison de super tours de singe, améliorations, héros et aptitudes, puis fais éclater tous les Bloons que tu rencontres !

Explodey: Sci-Fi Side Scroller

Explodey: Sci-Fi Side Scroller : Gratuit

La galaxie est en péril. Équipé de l’armement le plus récent, pilotez votre combattant lourdement armé à travers 5 planètes exotiques pour détruire le diabolique Dr Grag et sauver le Life Spark. L’Ingénieur vous accompagne dans votre voyage, un silicium capable de construire tout ce dont vous avez besoin. Malheureusement, c’est aussi un peu un âne…

Giants War

Giants War : Gratuit

Soyez un GÉANT parmi les héros de ce RPG bien ciselé ! Avec un gameplay rapide et une action d’arcade, ce jeu pourrait bien être plus vaste et plus rapide que vous ne l’escomptez ! Plongez-vous dans cette saga et découvrez un monde dévoré par les Géants. Recrutez une équipe de héros les plus puissants, affrontez des boss épiques, et vivez largement dans votre propre base à personnaliser.

Knights Chronicle

Knights Chronicle : Gratuit

Knights Chronicle : un RPG animé digne d’un jeu sur console. Une aventure fantastique à travers le temps et l’espace ! Partez pour un voyage sur la planète Garniel et rencontrez plus de 100 héros uniques.Vivez la nouvelle évolution des graphismes, des combats et des histoires sur mobile ! Recrutez des centaines de personnages aux talents et aux compétences uniques ! Soyez original dans votre manière de combattre, et conduisez votre équipe à la victoire !

ARK: Survival Evolved

ARK: Survival Evolved : Gratuit

Plongez dans l’ultime dino-aventure mobile avec ARK: Survival Evolved ! Un monde de jeu gigantesque se combine avec plus de 80 dinosaures uniques et créatures primales pour que vous puissiez capturer et apprivoiser – pour une expérience de survie sans pareille. Rencontrez d’autres joueurs et amis dans ce monde de l’ère jurassique, pour former des tribus et travailler ensemble pour construire des colonies de survivants.

[Premium] Alvastia Chronicles

[Premium] Alvastia Chronicles : 7,99 €

Après avoir rencontré l’homme qui a tué leurs parents dix ans auparavant, Elmia, une prêtresse; et Alan, son frère et protecteur, a entrepris de venger leur mort alors qu’ils se battent pour endiguer la vague de monstres qui envahissent le monde supérieur, et rétablir la paix à Alvastia.

Champion Eleven

Champion Eleven : Gratuit

Gérez votre propre équipe de football sous licence FIFPro en tant que manager professionnel et utilisez vos propres tactiques spécifiques pour renverser vos adversaires !

Perspecto

Perspecto : 3,49 €

Parfois, tout ce dont vous avez besoin est de changer la perspective. Vous passerez entre les dimensions et défier votre imagination. Quelque part entre 2D et 3D, vous devrez trouver la créativité pour résoudre les puzzles.

DRAGON BALL LEGENDS

DRAGON BALL LEGENDS : Gratuit

Le nouveau jeu mobile Dragon Ball attendu dans le monde entier débarque enfin dans votre smartphone !

Découvrez un titre de très haute qualité avec des voix intégrées aux combats et des graphismes en 3D !

Affrontez vos rivaux partout dans le monde !

Dangerous Drake

Dangerous Drake : Gratuit

Un gars avec une casquette, du nom de Drake, monte sa voiture. Tout se passe comme prévu, ça se passe bien, pas de problèmes. Il commence à pleuvoir, il fait noir. Il était impatient d’aller aux toilettes, mais sous la pluie ce n’est pas très pratique. A proximité il y avait voir un manoir. Alors qu’il faisait son sale boulot sous un dais, quelqu’un a volé sa casquette. Il semble que c’était un zombie qui a ensuite couru dans le manoir. Drake prend un fusil de chasse et le suit.