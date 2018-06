CoolStar : Le jailbreak iOS 11.3.1 est opérationnel !

Le développeur CoolStar nous informe avoir réussi le jailbreak iOS 11.3.1 sur iPad Pro. Il aura fallu beaucoup de patience pour qu’une telle bonne nouvelle arrive enfin !

C’est en effet sur son compte twitter que CoolStar a informé la communauté avec un petit message qui veut tout dire : « Hello 11.3.1 », accompagné de plusieurs captures d’écran de son iPad pour prouver ses dires et montrer que le jailbreak fonctionne.

Sur l’écran d’accueil, on note également la présence de Cydia et du thème Anemone, lesquels ne peuvent être installées qu’à partir d’un appareil jailbreaké. CoolStar propose d’autres captures d’écran comme celle des réglages d’Anemone, et une autre où l’on voit que l’iPad tourne bien sous iOS 11.3.1.

Bien que ce jailbreak soit un succès, CoolStar explique que Cydia présente encore des bugs. Il lui faut donc encore un peu de temps pour stabiliser son jailbreak et mettre au point une version publique de son outil mis à jour.

Pour l’heure, le développeur ne donne aucune date de sortie officielle, mais il est maintenant certain que son jailbreak iOS 11.3.1 verra le jour. Les utilisateurs n’ont plus qu’à prendre leur mal en patience. Inutile d’harceler CoolStar avec des messages insistants pour demander la date de sortie de son outil, cela ne fera que lui faire perdre du temps. Mieux vaut être sympa avec lui si vous voulez profiter de ce futur jailbreak.