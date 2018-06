Facebook lance la nouvelle section « Memories » dédiée aux souvenirs

Memories est une nouvelle fonctionnalité introduite par Facebook sur les applications iOS et Android, qui permet aux utilisateurs de parcourir tous les moments qu’ils ont partagés dans le passé avec leur famille et leurs amis.$

Dans la section Souvenirs, l’utilisateur trouvera des messages, des photos, de nouveaux amis ajoutés et des événements importants de sa vie, tous regroupés dans une seule section. Facebook a expliqué qu’il a ressenti le besoin d’ajouter une fonction de ce type, puisque plus de 90 millions de personnes utilisent « On This Day » pour se souvenir des moments qu’ils ont partagés sur Facebook.

Maintenant, tous ces souvenirs seront rassemblés dans une section spéciale. Les titres de chaque contenu dans Memories seront explicites et vous pouvez accéder à cette section dans l’onglet « Autre » en bas à droite de l’application mobile.