Tous les détails du nouveau Safari sur iOS 12

Safari sur iOS 12 inclura plusieurs changements, tels qu’un nouveau système de prévention du suivi des utilisateurs, des mots de passe automatiques avancés, l’achèvement automatique des codes de sécurité, de nouvelles extensions et bien plus encore. Lors de la session « Quoi de neuf dans Safari et WebKit », Apple a étudié certaines de ces innovations.

Tout d’abord, Apple a expliqué que Safari 12 (sur iOS et le nouveau macOS) bloque la prise en charge des extensions de la galerie officielle des extensions Safari. Cette galerie dédiée aux extensions Safari a été créé par Apple en 2010 pour regrouper toutes les extensions créées par des développeurs tiers et certifiés par la société comme un coffre-fort et parfaitement compatibles.

Maintenant, Apple se concentre sur l’extension Safari Extension, une plate-forme introduite avec 10. Les extensions Safari peuvent être distribuées via des applications natives pour Mac, avec des installations encore plus sûres. Ces extensions devront être distribuées via le Mac App Store et toutes les anciennes extensions devront être transférées de la Galerie vers les applications Mac natives d’ici 2019.

Apple a ensuite parlé des améliorations de Safari liées à la gestion automatique des mots de passe. La société explique que, par défaut, les mots de passe à remplissage automatique sont composés de 20 caractères avec des majuscules, des minuscules, des chiffres et des tirets. Toutefois, les développeurs Web peuvent utiliser l’attribut « passwordrules » pour ajouter des exigences de mot de passe supplémentaires sur leurs sites Web.

De plus, Safari 12 inclut le support qui permet aux développeurs d’ajouter le glisser et déposer sur mesure sur des sites Web, API en plein écran sur l’iPad, les modèles AR avec USDZ et un support de paiement Apple plus facile avec des API dédiées aux demandes de paiement.

Apple a également expliqué comment les développeurs peuvent utiliser le responsive design pour optimiser leurs sites Web pour Apple Watch :

« Si vous utilisez un design responsive, nous faisons tout le travail pour vous et vos sites web auront fière allure sur watchOS. Toutefois, si vous souhaitez optimiser davantage vos pages Web pour Apple Watch, une vidéo de conception de sites Web pour Apple Watch est disponible dans l’application WWDC. »

Retrouvez à cette adresse toute la session Apple dédiée à Safari 12.