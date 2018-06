Fuite du schéma de l’iPhone X Plus avec trois caméras

Un nouveau schéma du supposé iPhone X Plus de 6,5 pouces a vu le jour sur la toile, ainsi qu’un autre schéma représentant l’iPhone LCD de 6,1 pouces qu’Apple pourrait présenter cet automne.

Parmi les trois nouveaux iPhones prévus à l’automne, le modèle OLED de 6,5 pouces est certainement le plus attendu, tant pour les nouvelles dimensions que pour les nouveautés possibles liées à la photographie. En plus du processeur A12 normalement gravé en 7nm, l’iPhone X Plus devrait également intégrer trois caméras sur le dos, comme en témoigne le schéma en fuite depuis quelques heures.

Selon la source, les trois caméras permettront aux utilisateurs de produire des images 3D et de profiter de meilleures expériences en réalité augmentée. La conception confirme également la présence de l’écran de 6,5 pouces bord à bord et de l’encoche. Selon ce schéma, les mesures sont 157,2 x 77,1 mm.

Le schéma de l’iPhone LCD 6,1 pouces a également fuité, et montre qu’Apple semble vouloir offrir un appareil moins cher que la moyenne de ses autres iPhone. Le design avant est identique à celui de l’iPhone X, tandis que sur le dos on trouve une caméra unique avec un objectif en forme de cercle. Les mesures sont de 147,12 x 71,52 mm.

En plus de ces deux appareils, Apple devrait également proposer la nouvelle version de l’iPhone X OLED de 5,8 pouces, lequel aura droit principalement à des changements à l’intérieur, notamment le nouveau processeur A12.